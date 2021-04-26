Сенат Чехии намерен обвинить президента в госизмене из-за дела о взрывах на складах в Врбетице

КИЕВ. 26 апреля. УНН. Сенат Чехии намерен обвинить президента страны Милоша Земана в государственной измене в связи с допущенным рассекречиванием некоторых данных о взрывах на складах в Врбетице. Об этом заявил глава верхней палаты парламента Милош Выстрчил, передает УНН со ссылкой на Novinky.cz.

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“Я предполагаю, что мы как минимум рассмотрим возможность подачи заявления о государственной измене. Но в первую очередь нужно собрать воедино и посмотреть, как эксперты видят ситуацию ”, - сказал Выстрчил.

Информацию также подтвердили сенаторский клуб ODS и TOP 09 в Twitter. Иск будет рассмотрен во вторник.

“Шаги, предпринятые президентом Республики в последние дни, показывают, что президент действует не в интересах Чешской Республики. Эти шаги больше нельзя упускать из виду ”, - говорится в сообщении.

В воскресной программе Partiie televize Prima он упомянул, что, по его словам, президент предоставил общественности данные из живого дела, тем самым поставив под угрозу расследование и безопасность Чешской Республики.

Дополнение

25 апреля 2021 года президент Чехии Милош Земан выступил с заявлением, в котором прокомментировал возможное участие российских агентов во взрыве склада в Врбетице и высылку российских и чешских дипломатов.

Позже чешские политики прокомментировали выступление президента Чехии Милоша Земана, который был посвящен делу о взрыве военного склада в Врбетице, как предполагается, российскими агентами. По словам ряда оппозиционеров, своим заявлением Земан открыл дверь российской дезинформационной кампании и подыграл противнику. По их словам, он поставил под сомнение уже известные данные и работу чешских спецслужб, а также солгал в пользу российской стороны.

Контекст

В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает сотрудников российского ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в Врбетице, в результате которых погибли двое человек. В связи с этим Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых власти страны заподозрили в работе на спецслужбы.

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В Москве обвинения отвергли и назвали их абсурдными. Москва объявила персонами нон-грата и выслали из страны 20 чешских дипломатов.

В Чехии признали ответ России чрезмерной и заявили, что сократят состав российского посольства в Праге численности состава чешского диппредставительства в Москве. Глава чешского МИД Якуб Кулганек заявил, Чехию должны будут покинуть еще 63 сотрудника российского посольства. Им дали срок до конца мая. МИД России в ответ потребовал сократить численный состав посольства Чехии в Москве.