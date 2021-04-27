Президенты Украины и Польши договорились об обмене визитами: Зеленский едет в Варшаву 3 мая

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Президенты Украины и Польши договорились об обмене визитами, украинского лидера Владимира Зеленского ожидают в Варшаве 3 мая, а его польский коллега Анджей Дуда приедет в Киев в августе на торжества ко Дню независимости Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию канцелярии президента Польши.

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"3 мая Президент Украины Владимир Зеленский посетит Польшу для встречи с президентом Анджеем Дудой", - заявил руководитель Офиса международной политики президента Республики Польша Кшиштоф Щерский после встречи с советником Президента Украины по вопросам внешней политики, заместителем руководителя ОП Игорем Жовквой.

Детали

Как сообщил Щерский после встречи с Жовквой, разговор был посвящен четырем темам. Одной из них был запланированный на 3 мая визит Владимира Зеленского в Варшаву. Президент Украины посетит празднование 230-й годовщины принятия Конституции страны 3 мая и встретится с президентом Польши Анджеем Дудой.

Щерский также сообщил, что Дуда посетит Украину в ответ в августе, во время празднования Дня независимости страны. Так, 24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщину независимости, а 23 августа состоится первый саммит "Крымской платформы".

Стороны также обсудили действия российской армии в Черном море и на востоке Украины. Что касается отвода российских войск, недавно сосредоточенных на границе с Украиной, к местам постоянной дислокации, о котором объявила Москва, то по словам Щерского после разговора с Жовквой, "сохранились техника, наступательные способности. Мы имеем дело с умеренным отводом войск". "Украинская сторона рассматривает эту ситуацию как паузу в напряженной ситуации", - сообщил Щерский.

Еще одной темой, поднятой в разговоре в понедельник, был вопрос о председательстве Польши в ОБСЕ в следующем году. "Мы рассмотрели различные сценарии увеличения роли ОБСЕ в стабилизации ситуации на востоке Украины", - сказал Щерский. Он отметил, что Украина хочет активизировать роль ОБСЕ. Четвертой темой переговоров стала поддержка Украины на саммитах НАТО и ЕС. Как объявил Щерский, Польша убедит союзников "открыть и развивать" отношения с Украиной.

Дополнение

Усиление российского военного контингента вдоль границы с Украиной в последние недели вызвало беспокойство Евросоюза и США. По данным руководства ЕС, Россия разместила у границ Украины и в оккупированном Крыму более 100 000 военнослужащих. Российский министр обороны Сергей Шойгу объяснил концентрацию военнослужащих в этих областях "контрольными проверками". Москва 22 апреля объявила об отводе войск. Президент Украины Владимир Зеленский после этого указал, что Украина всегда бдительна, однако приветствует любые шаги по уменьшению военного присутствия и деэскалации ситуации на Донбассе.