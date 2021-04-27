Ивченко раскрыл рейдерские схемы главы аграрного комитета "слуги народа" Сольского

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Народный депутат от фракции "Батькивщина" Вадим Ивченко раскрыл детали рейдерских схем, за которыми, по его словам, стоят народные депутаты, в частности - глава аграрного комитета "слуга народа" Николай Сольский, передает корреспондент УНН из Верховной Рады.

Цитата:

"К "Батькивщине" и к лидеру партии Юлии Тимошенко обратились жители села Белоцерковского района. Люди сдали свои паи в кооператив. В 2018 году был подделан протокол собрания этого кооператива через "черных" регистраторов, которые сегодня находятся в так называемых ЛДНР, внесены изменения в реестр по руководству этого кооператива и сменили владельца. Люди остались без земли, а это около 1100 гектаров. Урожай, который был на полях, так и сгнил на полях, средства, которые были на счетах (примерно 11 миллионов гривен) были конфискованы этими рейдерами. почему мы сегодня рассказываем эту историю? Первое - это боль людей, а второе - лица, которые стоят за этой рейдерской преступной схемой. Сейчас эти люди являются депутатами Верховной Рады Украины, и один из них, во главе этой схемы, - это глава аграрного комитета Николай Сольский", - рассказал Вадим Ивченко.

Детали

Вместе с тем народный депутат отметил, что сейчас Сольский использует свою должность главы аграрного комитета для того, чтобы курировать рейдерские схемы во всей стране.

"На сегодняшний день этот руководитель комитета занимается тем, что назначает за взятки руководителей государственных предприятий, пытается влиять на назначение прокуроров в Киевской области, которые не позволяют двигать дело, не позволяют подписывать подозрение", - рассказал Ивченко.

Он отметил полное бездействие правоохранительных органов в этой ситуации.

"Пришли "титушки" и избили простых селян. Полиция до сих пор не может подписать подозрение тем людям, которых они определяли как заказчиков и непосредственных исполнителей этих позорных действий против простых людей. И эти аморальные поступки курируются непосредственно из Верховной рады, руководителем аграрного комитета", - отметил нардеп.

По его словам, сейчас важно, чтобы Верховная Рада проголосовала за отставку Николая Сольского, ведь аграрный комитет большинством принял решение о выражении ему недоверия.

"Мы обращаемся к Президенту, который на сегодня является гарантом прав и свобод, о нарушении прав граждан непосредственно членом вашей фракции. Мы просим, чтобы вы вмешались и защитили людей", - призвал Вадим Ивченко.

Что было раньше

Члены аграрного комитета Верховной Рады 27 января проголосовали за выражение недоверия главе комитета нардепу Николаю Сольскому. Мотивацией стала низкая эффективность работы комитета и лоббизм отдельных законов. Поддержали решение большинство членов комитета.

Вопрос об отзыве Николая Сольского с должности руководителя аграрного комитета парламента "Слуги народа" должны были рассмотреть на заседании фракции 1 февраля. Однако, вопрос пока все еще не решен.