Рада поддержала проект закона об активизации деятельности научных парков

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник поддержала в первом чтении проект закона № 4236 по активизации деятельности научных парков. Решение поддержало 330 народных депутатов, передает УНН.

Цитата:

"Министерство образования и науки разработало проект закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно активизации деятельности научных парков. Проект законодательного акта разработан во исполнение деятельности КМУ. Принятие законопроекта будет способствовать решению таких проблем как осложненный бюрократическими мерами процесс создания научных парков, запрет для высших учебных образования и научных учреждений быть учредителями нескольких научных парков, отсутствие собственной инфраструктуры и как следствие - необходимость использования значительного объема средств на аренду помещения и оборудования ", - сказал первый заместитель министра образования и науки Украины Николай Кизим во время представления проекта закона в парламенте.

Детали

По словам заместителя министра, законопроектом предлагается предоставить учреждениям высшего образования и научным заведениям:

- Право создавать научные парки без согласования с МОН, а также самостоятельно определять направления своей деятельности.

- Право быть основателем нескольких научных парков.

- Возможность предоставлять в аренду помещения для размещения научных парков на льготных условиях.

Что было раньше

Верховная Рада на минувшем внеочередном заседании приняла за основу законопроект о внесении изменений в Закон Украины "Об индустриальных парках", направленных на привлечение инвестиций в промышленный сектор экономики путем внедрения стимулов в индустриальных парках.



