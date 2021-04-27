В Минобразования ждут диссертацию Кивы для экспертизы и коллективного рецензирования

КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Министерстве образования заявляют, что о защите народным депутатом Ильей Кивой диссертации узнали из СМИ и сайта вуза, в котором состоялась защита. Сейчас в ведомстве ожидают самую диссертацию и планируют провести ее экспертизу. Как это будет происходить, УНН разъяснили в пресс-службе Минобразования.

Детали

Специализированный ученый совет в течение месяца после защиты диссертации должен направить в Минобразования аттестационное дело соискателя ученой степени.

"В Минобразования рассматриваются документы аттестационных дел соискателей ученых степеней и проводится экспертиза диссертаций с целью осуществления контроля за соблюдением специализированными учеными советами требований нормативно-правовых актов по вопросам аттестации научных кадров.

Диссертация и аттестационное дело соискателя ученой степени кандидата наук по государственному управлению И.В. Кивы будет рассмотрено в соответствии с утвержденной процедурой", - пояснили в министерстве.

Этапы процедуры

Сначала специалисты Минобразования проверяют на соответствие требованиям нормативно-правовых актов, далее проводится экспертиза диссертации экспертным советом Минобразования государственного управления, в составе которой работают ведущие ученые в области государственного управления. Минобразования по решению экспертного совета может направлять диссертацию и аттестационное дело соискателя для дополнительного рассмотрения (коллективного рецензирования):

• в другой диссертационный совет в установленном Минобразования порядке;

• в учреждения высшего образования или учреждения.

Если во время проведения экспертизы диссертации установлено нарушение специализированным ученым советом требований нормативно-правовых актов по вопросам аттестации научных кадров, то Минобразования отменяет решение совета о присуждении ученой степени и принимает меры.

"По состоянию на 27 апреля 2021 года аттестационная дело соискателя ученой степени кандидата наук по государственному управлению Ильи Кивы в Минобразования Украины не поступало, поэтому документально подтвержденного факта успешной защиты диссертации Ильей Кивой в специализированном ученом совете Д 26.891.02 Института подготовки кадров государственной службы занятости в Министерстве нет", - сообщили в министерстве.

Напомним

На базе Института подготовки кадров государственной службы занятости состоялась защита кандидатской диссертации нардепа Ильи Киви на тему "Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)" в специализированном ученом совете Д 26.891.02 Института подготовки кадров государственной службы занятости.

Защита происходила за закрытыми дверями. Ряд СМИ заявили, что их не пустили на защиту, что должна быть открытой.