Венгрия заблокировала жесткое заявление стран Вышеградской четверки с критикой России - СМИ

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не согласился с более жесткой по отношению к России версией декларации стран Вышеградской группы, и утвердил более мягкий вариант. Об этом пишет УНН со ссылкой на Euractiv.

Детали

26 апреля Чехия, Польша, Словакия и Венгрия утвердили официальное заявление, которое осуждает взрыв, организованный российскими наемниками, на складе боеприпасов в Чехии, в 2014 году.

В то же время, страны отвергли жесткую версию заявления, которую премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, более приветливо настроенный в отношении Москвы, признал неприемлемой.

Отмечается, что первоначальная версия декларации, разработанная Польшей, была намного жестче, и призывала к отмене проекта газопровода “Северный поток - 2” и выражая решительную поддержку Украине и Беларуси. В нем говорилось, что “Северный поток - 2” отрицательно скажется на энергетической безопасности Европы.

Словакия ранее решила выслать трех российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, а Польша ведет давние дипломатические споры с Москвой.

На прошлой неделе Россия выслала пять сотрудников посольства Польши в Москве после того, как Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата за нарушения дипломатического статуса. Венгрия пока не анонсировала подобных шагов против России.

Дипломатический конфликт между Чехией и Россией