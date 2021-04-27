Венгрия заблокировала жесткое заявление стран Вышеградской четверки с критикой России - СМИ
Виктор Орбан
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не согласился с более жесткой по отношению к России версией декларации стран Вышеградской группы, и утвердил более мягкий вариант. Об этом пишет УНН со ссылкой на Euractiv.
Детали
26 апреля Чехия, Польша, Словакия и Венгрия утвердили официальное заявление, которое осуждает взрыв, организованный российскими наемниками, на складе боеприпасов в Чехии, в 2014 году.
В то же время, страны отвергли жесткую версию заявления, которую премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, более приветливо настроенный в отношении Москвы, признал неприемлемой.
Отмечается, что первоначальная версия декларации, разработанная Польшей, была намного жестче, и призывала к отмене проекта газопровода “Северный поток - 2” и выражая решительную поддержку Украине и Беларуси. В нем говорилось, что “Северный поток - 2” отрицательно скажется на энергетической безопасности Европы.
Словакия ранее решила выслать трех российских дипломатов в знак солидарности с Чехией, а Польша ведет давние дипломатические споры с Москвой.
На прошлой неделе Россия выслала пять сотрудников посольства Польши в Москве после того, как Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата за нарушения дипломатического статуса. Венгрия пока не анонсировала подобных шагов против России.
Дипломатический конфликт между Чехией и Россией
В субботу, 17 апреля, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что Прага подозревает сотрудников российского ГРУ (сейчас Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил России) в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году в Врбетице, в результате которых погибли двое человек. В связи с этим Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых власти страны заподозрила в работе на спецслужбы.
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В Москве обвинения отвергли и назвали их абсурдными. Москва объявила персонами нон-грата и выслали из страны 20 чешских дипломатов.
В Чехии признали ответ России чрезмерным и заявили, что сократят состав российского посольства в Праге численности состава чешского диппредставительства в Москве. Глава чешского МИД Якуб Кулганек заявил, Чехию должны будут покинуть еще 63 сотрудника российского посольства. Им дали срок до конца мая. МИД России в ответ потребовал сократить численный состав посольства Чехии в Москве.