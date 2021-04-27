Рада урегулировала вопросы прохождения службы в Службе судебной охраны

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Верховная Рада на внеочередном заседании во вторник приняла в целом проект закона № 3935 о внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" относительно урегулирования отдельных вопросов прохождения службы в Службе судебной охраны. Соответствующее решение поддержали 277 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Детали

Законом внесены изменения в отдельные статьи Закона Украины “О судоустройстве и статусе судей” в части, касающейся прохождения службы в Службе судебной охраны, предусмотрев, в частности:

— образование государственной службы в Службе судебной охраны и ее территориальных подразделениях;

— совершенствование существующего порядка определения стажа службы в Службе судебной охраны;

— распространение действия Дисциплинарного устава Национальной полиции Украины на сотрудников Службы судебной охраны, а также определение полномочий Председателя Службы судебной охраны и других руководителей Службы по применению поощрений и наложения дисциплинарных взысканий на подчиненных сотрудников;

— создание возможности сотрудникам Службы судебной охраны для защиты своих прав и законных интересов образовывать профессиональные объединения и профессиональные союзы в соответствии с Законом Украины “О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности”.

Законом также внесены изменения в ряд других законодательных актов, а именно:

— в Закон Украины “О государственной службе” — о предоставлении Председателю Службы полномочий руководителя государственной службы в Службе судебной охраны, а начальникам территориальных подразделений — в территориальных подразделениях Службы;

— в Закон Украины “О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности” — в части указания, что особенности применения этого Закона в Службе судебной охраны устанавливаются соответствующим законом;

— в Закон Украины “О материальной ответственности военнослужащих и приравненных к ним лиц за вред, причиненный государству” — по распространению его действия на сотрудников Службы судебной охраны;

— в Закон Украины “О воинской обязанности и военной службе” — о распространении на сотрудников Службы судебной охраны особого порядка воинского учета, установленного для полицейских, лиц начальствующего и рядового состава Министерства внутренних дел Украины, оперативно-спасательной службы гражданской защиты, Государственной уголовно -исполнительной службы Украины;

— с Дисциплинарным уставом Национальной полиции Украины, утвержденнымого Законом Украины “О Дисциплинарном уставе Национальной полиции Украины” относительно распространения его действия на сотрудников Службы судебной охраны.

Что было раньше

На сегодняшнем заседании нардепы приняли законопроект о продлении внедрения информационно-телекоммуникационной системы в судах.