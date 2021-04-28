Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 29 апреля: что будут рассматривать

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Верховная Рада соберется на внеочередное заседание 29 апреля. Об этом говорится на Telegram-канале нардепа Александра Качуры, пишет УНН.

Детали

На повестке дня будет 19 законопроектов. Первым планируют рассмотреть вопросы о назначении Германа Галущенка на должность министра энергетики. По информации Качури, завтра, 28 апреля, утром начинают сбор подписей у депутатов.

В повестке дня также значатся следующие законопроекты:

о внесении изменений в ЗУ “О Государственном бюджете Украины на 2021” по внедрению финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем (рег. № 5308);

о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения права граждан на доступ к государственной регистрации актов гражданского состояния в связи с укрупнением территориальных общин (рег. № 4382)

о внесении изменения в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва (рег. № 5426)

о внесении изменений в Постановления Верховной Рады Украины “Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов ВРУ девятого созыва” (реестр. № 5377);

о внесении изменений в раздел II “Заключительные и переходные положения” Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры” по отдельным аспектам действия переходных положений (рег. № 5157);

о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отбора и подготовки прокуроров (рег. № 5158);

о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений (регистр. № 5058);

о внесении изменений в ЗУ “О устав и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы” по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц (реестр. № 4555);

об общеобязательном накопительное пенсионное обеспечение (реестр. № 2683);

о государственной регистрации геномной информации человека (рег. № 4265);

о внесении изменений в статью 45 Закона Украины “О Национальной полиции” (рег. № 4375);

о внесении изменений в ЗУ “О публичных закупках” и других законов по совершенствованию системы обжалования публичных закупок (реестр. № 5309)

изменений в ЗУ “О культуре” относительно общих принципов предоставления населению культурных услуг (реестр. № 4318);

о внесении изменений в ЗУ “О туризме” и некоторые другие законодательные акты относительно основных принципов развития туризма (рег. № 4162);

о внесении изменений в ЗУ “О туризме” относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг (реестр. № 2673);

о внесении изменений в раздел Х “Заключительные и переходные положения” Закона Украины “О публичных закупках” (относительно исключения возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок) (рег. № 3715);

о внесении изменений в раздел II “Заключительные положения” Закона Украины “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и Закон Украины” О самолетостроительной промышленности “по поддержке самолетостроительной отрасли” о продлении предоставления украинским авиакомпаниям переходного периода для перехода на использование самолетов отечественного производства “(регистр. № 5301)

о внесении дополнений в ЗУ “О предотвращении коррупции” (относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования) (рег. № 5173).

Дополнение

Так, Разумков накануне отмечал , что Рада на этой неделе соберется минимум на два внеочередных заседания. Однако, нардепы говорят, таких заседаний будет целых четыре.