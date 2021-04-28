ЦИК зарегистрировала Аксенова нардепом

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом Андрея Аксенова, победившего на довыборах в Верховную Раду в округе №50 в Донецкой области. Об этом говорится в постановлении ЦИК от 27 апреля, передает УНН.

Цитата:

"Центральная избирательная комиссия зарегистрировать народного депутата Украины, избранного на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта 2021 в одномандатном избирательном округе № 50 Аксенов Андрей Анатольевич", - говорится в тексте постановления.

Детали

ЦИК постановил выдать зарегистрированному народному депутату временное удостоверение, а копию этого постановления прислать Верховной Раде.

По данным ЦИК, Андрей Аксенов - 1971 года рождения, проживает в пгт Новодонецкое Краматорского района Донецкой области, беспартийный, субъект выдвижения - политическая партия "Порядок".

Что говорят наблюдатели

Результаты промежуточных выборов народного депутата Украины в ОИО № 50 (Покровск, Донецкая область) были установлены еще 9 апреля 2021 года, зафиксировав победу кандидата от партии "Порядок" Андрея Аксенова. Аксенов получил 19 949 голосов избирателей (65,46%). "При рассмотрении вопроса ЦИК публично отреагировала на политическую дискуссию о якобы причастности победителя выборов к сепаратистской деятельности и наличии у него гражданства Российской Федерации. ЦИК разъяснила отсутствие законных возможностей и механизмов отмены регистрации кандидата - гражданина Украины, который одновременно имеет гражданство другой страны. При этом Комиссия напомнила о своей предыдущей идее о предоставлении ей полномочий по отмене регистрации кандидата в случае внесения обоснованного обращения СБУ об осуществлении лицом сепаратистской, террористической, диверсионной деятельности, других преступлений против основ национальной безопасности", - отметили наблюдатели ОПОРЫ в отчете.

Дополнение

28 марта избирали народных депутатов в Донецкой (округ № 50) и Ивано-Франковской (округ № 87) областях. 22 апреля стало известно, что Центральная избирательная комиссия признала кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка избранным народным депутатом Украины.