Официально: Рада завтра соберется на внеочередное заседание, в повестке дня - назначение министра

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве в четверг, 28 апреля, двух внеочередных пленарных заседаний парламент. Об этом сообщили УНН в Информационном управлении Аппарата ВР.

Цитата

“Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 16 часов 15 минут 29 апреля 2021 года”, — говорится в распоряжении.

Детали

На заседании планируется рассмотреть 19 вопросов, в частности:

о назначении Галущенко Германа Валерьевича на должность члена Кабинета Министров Украины — Министра энергетики Украины; проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2021 год” по внедрению финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем (рег. № 5308); проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения права граждан на доступ к государственной регистрации актов гражданского состояния в связи с укрупнением территориальных общин (рег. № 4382); проект Постановления Верховной Рады Украины о внесении изменения в календарный план проведения пятой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва (рег. № 5426); проект Постановления Верховной Рады Украины о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины “Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва” (реестр. № 5377); проект Закона Украины о внесении изменений в раздел II “Заключительные и переходные положения” Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры” по отдельным аспектам действия переходных положений (рег. № 5157); проект Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования отбора и подготовки прокуроров (рег. № 5158); проект Закона Украины о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно выполненных постановлений (регистр. № 5058); проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины “О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы” по повышению уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц (реестр. № 4555); проект Закона Украины об общеобязательном накопительное пенсионное обеспечении (реестр. № 2683); проект Закона Украины о государственной регистрации геномной информации человека (рег. № 4265); проект Закона Украины о внесении изменений в статью 45 Закона Украины “О Национальной полиции” (рег. № 4375); проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины “О публичных закупках” и других законов по совершенствованию системы обжалования публичных закупок (реестр. № 5309); проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины “О культуре” относительно общих принципов предоставления населению культурных услуг (реестр. № 4318); проект Закона Украины о внесении изменений в Закон Украины “О туризме” и некоторые другие законодательные акты относительно основных принципов развития туризма (рег. № 4162); проект Закона Украины о внесении изменений в раздел X “Заключительные и переходные положения” Закона Украины “О публичных закупках” (относительно исключения возможности осуществления закупок без использования электронной системы закупок) (рег. № 3715); проект Закона Украины о внесении изменений Закона Украины “О туризме” относительно расширения круга субъектов предоставления гостиничных услуг (реестр. № 2673); проект Закона Украины о внесении изменений в раздел II “Заключительные положения” Закона Украины “О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины и Закон Украины „О развитии самолетостроительной промышленности“ по поддержке самолетостроительной отрасли” о продлении предоставления украинским авиакомпаниям переходного периода для перехода на использование самолетов отечественного производства" (реестр. № 5301); проект Закона Украины о внесении дополнений в Закон Украины “О предотвращении коррупции” (относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования) (рег. № 5173).

Разумков также поручил созвать еще одно внеочередное пленарное заседание по требованию 160 нардепов. На нем предлагается рассмотреть один вопрос — проект постановления об обращении в Кабинет Министров Украины о принятии неотложных мер с целью снижения цены на электрическую энергию для бытовых потребителей, которые постоянно проживают в 30-километровой зоне атомных электростанций (рег. № 5382).

Дополнение

Накануне в ВР состоялось сразу два внеочередных заседания, на которых в целом нардепы рассмотрели 14 вопросов.



Созыва внеочередных заседаний ВР происходит на фоне того, как на плановых пленарных заседаниях парламентарии рассматривают “земельный” законопроект, в который подали несколько тысяч поправок, что фактически блокирует рассмотрение других вопросов.