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Кирилл Тимошенко: тему отставки Степанова в ОП не поднимали

Кирилл Тимошенко: тему отставки Степанова в ОП не поднимали

Кирилл Тимошенко

КИЕВ. 28 апреля. УНН. В Офисе Президента не поднимали вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко, комментируя заявление народного депутата Алексея Гончаренко о том, что в ОП "планируется отставка Степанова".

Цитата:

"Министр здравоохранения работает. Кстати, сегодня в Одесской области заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко пытается ускорить темпы вакцинации в регионе. Ибо мы не очень довольны по этому поводу.

Поэтому, даже если захотят отправить в отставку какого-то министра - это будет выноситься открыто в ВР. А ВР будет принимать решение в соответствии с представлением КМУ, или тем, что депутаты инициируют такой повод. Сейчас об этом (отставка Степанова - ред.) речь не идет", - пояснил Тимошенко.

Источник: УНН
Теги: Минздрав, Максим Степанов, Офис президента Украины, Кирилл Тимошенко
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