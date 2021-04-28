Правительство не будет усиливать карантин на Пасхальные праздники
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Правительство не будет усиливать карантин на Пасхальные праздники. При этом за неделю сразу три области оставили "красную" зону карантина - Черновицкая, Львовская и Одесская, еще несколько регионов в ближайшее время смогут ослабить карантин. Об этом заявил на заседании правительства в среду, 28 апреля, Премьер-министр Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.
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"Не надо забывать, что майские праздники могут привести к новой волне заболеваемости, и только от всех нас зависит - произойдет это или нет. Правительство обещало, что не будет усиливать карантин на Пасху и майские праздники. Карантин усиливать не будем, но усилим меры по соблюдению тех ограничений, которые установлены. Прежде всего речь идет о социальной дистанции, масочном режиме", - рассказал Шмыгаль.
Детали
Кроме того, он напомнил, что местные власти имеют инструменты для того, чтобы "быстро реагировать и усиливать определенные карантинные ограничения в случае резкого увеличения количества новых случаев". "Именно такие принципы адаптивного карантина доказали свою эффективность, и этот механизм будет сохранен и в дальнейшем", - отметил он.
"Попрошу прислушиваться как к Министерству здравоохранения, так и к лидерам церквей и религиозных организаций, призывающих соблюдать санитарные нормы и праздновать Пасху дома", - отметил Шмыгаль.
При этом глава правительства добавил, что "за прошедшую неделю сразу три области оставили "красную" зону карантина: Черновицкая, Львовская и Одесская".
"Фактически по всем областям мы видим снижение количества новых случаев и госпитализаций. Еще несколько регионов в ближайшие недели, или даже дни смогут ослабить карантин", - подчеркнул Шмыгаль.
Дополнение
Министр здравоохранения Максим Степанов ранее говорил, что не будет рекомендовать введение дополнительных ограничений на Пасхальные праздники. В то же время на встрече с представителями духовенства была достигнута договоренность о возможных изменениях в проведении обрядов и богослужений, учитывая эпидемическую ситуацию.
Кроме того, глава Минздрава заявлял, что Украина может отпраздновать Пасху и майские праздники без значительных вспышек COVID-19, если украинцы будут придерживаться противоэпидемических мероприятий.
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