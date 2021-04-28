Протест на Банковой: суд смягчил меру пресечения Филимонову

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Киевский апелляционный суд изменил меру пресечения с круглосуточного домашнего ареста на ночной лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову, который является подозреваемым по делу о хулиганстве во время акции под Офисом Президента 20 марта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на юридическую компанию, которая представляет его интересы.

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"Мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста отменена. Вместо этого суд назначил ночной в период с 22:00 до 8:00 следующих суток", - говорится в сообщении.

Что было раньше

Печерский районный суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест лидера движения "Гонор" Сергея Филимонова.

Дополнение

Следователи полиции по согласованию с прокурорами сообщили о подозрении семи лицам в связи с нарушениями, совершенными на акции протеста под стенами Офиса Президента 20 марта.

Задержанным инкриминируют хулиганство. Также было открыто производство еще по одной статье УК - по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Участников акции под Офисом Президента - Евгения Строканя, Сергея Филимонова, Влада Сорда, Артема Лисовца, Давида Гаджимурадова и Романа Ратушного - суд отправил под круглосуточный домашний арест.



Позже суд отменил домашний арест Ратушному.

Контекст

В Киеве 20 марта возле Офиса Президента состоялась акция протеста. Активисты подошли практически вплотную к зданию с плакатами и громкой музыкой. Протестующие начали применять пиротехнику - дымовые шашки, петарды и файеры. Начали бросать краской в здание ОП и расписывать краской стены и двери.

Как отметили в пресс-центре МВД, правоохранители в ситуацию не вмешивались. Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что полиция сознательно не вмешивалась в протест, который проходил под стенами Офиса Президента. Действия протестующих он назвал провокацией и отнюдь не "мирной акцией".

В МВД Украины вскоре опубликовали видео, на котором видно, как задержанный на акции протеста мужчина бьет стекла дверей Офиса Президента.

Вследствие массовой акции было повреждено административное здание. В частности расписано аэрозольной краской, разбито стекло во входной двери и окно на первом этаже. Причиненные вандалами повреждения оценили в 2 млн грн.

Однако в управлении административными зданиями Государственного управления делами сообщили, что ориентировочная стоимость работ по ремонту и восстановлению здания Офиса Президента, после акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, составляет 1 571 610 гривен.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил ранее, что митинг под Офисом Президента в субботу, 20 марта, не планировался как мирная акция. При этом, по его словам, уже установлены лица, которые поджигали двери, били окна и призвали к совершению хулиганских действий у здания ОП.