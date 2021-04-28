Эксперт объяснил, как отечественные разработки в области медицины могут усилить позиции Украины в мире

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Украинский фармакологический потенциал недооценен. Например, недавно "Борщаговский химико-фармацевтический завод" обнародовал результаты исследований, которые доказали эффективность антиоксиданта растительного происхождения кверцетина в составе комплексного лечения ковидной пневмонии. Такую эффективность известный в мире биофлавоноид смог продемонстрировать именно благодаря уникальной разработке специалистов завода - высокорастворимой форме кверцетина, чего в мире пока никто не смог сделать. Политолог Виталий Бала уверен, что подобные достижения должны развиваться и поощряться на государственном уровне, чтобы усилить позиции Украины во всем мире, передает УНН.

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Так, в комментарии УНН эксперт объясняет, что подобные исследования и прорывы, особенно в области лечения COVID-19, могут стать причиной для того, чтобы Украина громко заявила о себе как сильный игрок в области медицины, фармакологии и науки.

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"Люди, которые у власти, должны иметь четкое представление о том, какой они видят нашу страну, как они собираются это сделать, как будут этого добиваться. И чтобы двигаться в этом направлении, они должны знать и понимать лучшие и сильные стороны нашей страны, куда надо привлекать усилия, ресурсы и поддержку. Украинская наука, собственное фармакологическое производство и медицина - это самое оно", - считает Бала.

Детали

Политолог отметил, что научные ноу-хау, например, те, которые касаются уникальных разработок (как в случае с кверцетином), создают предпосылки для продвижения Украины как страны с большим научным потенциалом.

"Нам есть чем гордиться. У нас со времен Советского Союза были сверхсерьезные технические и научные мощности. И эти вещи должны стать драйвером и локомотивом выхода Украины на совершенно другой уровень. Те вещи, которыми, например, являются уникальные медицинские разработки, должны давно быть в стратегическом плане развития Украины - одними из первых пунктов в вопросе безопасности и охраны здоровья", - резюмировал Виталий Бала.

Дополнение

Напомним, что именно специалисты "Борщаговского химико-фармацевтического завода" разработали и запатентовали уникальную форму кверцетина в виде порошка для инъекций. Как отметил доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой клинической фармакологии и клинической фармации Национального фармацевтического университета Игорь Зупанец, с кверцетином во всем мире существует проблема именно из-за его низкой биодоступности и, соответственно, слабого медленного эффекта.

"А благодаря разработкам и уникальным технологиям "Борщаговского ХФЗ" кверцетин в их двух препаратах "Корвитин®" и пероральном "Квертин" становится максимально биодоступным. К тому же, они создали растворимую форму для инъекций, которой нет ни в одной стране мира, что дает невероятную биодоступность около 100%", - подытожил профессор Зупанец.