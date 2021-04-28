Решение уволить Андрея Коболева может стоить Украине транша от МВФ - Вloomberg

КИЕВ. 28 апреля. УНН. Правительство Украины уволило главу государственной нефтегазовой компании “Нафтогаз Украины”, что грозит осложнением переговоров о предоставлении международной помощи в размере 5,5 миллиардов долларов. Об этом говорится в статье Вloomberg, передает УНН.

“Кабинет премьер-министра Дениса Шмыгаля в среду уволил Андрея Коболева, главного исполнительного директора Нафтогаза с 2014 года, сославшись на убыток в 19 миллиардов гривен (684 миллиона долларов) в прошлом году, говорится в заявлении, опубликованном на его веб-сайте. Генеральным директором назначен исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко. Неожиданный шаг рискует расстроить западных доноров, в том числе Международный валютный фонд, которые поддержали Коболева и уже были потрясены массовым уходом реформаторов, покидающих администрацию президента Владимира Зеленского”, — пишет издание.

Авторы материала подчеркнули, что Коболев был главным архитектором капитального ремонта энергетики, который помог бывшей советской стране сократить бюджетный дефицит, и именно он привел Украину к многомиллиардной победе в судебном споре против российского Газпрома в 2018 году.

“Смещенный глава Нафтогаза заявил в Facebook, что не знал об увольнении и не ушел в отставку. Позиция компании заключается в том, что этот шаг нарушает закон, а также более широкие правила корпоративного управления, о чем заявила по телефону пресс-секретарь Нафтогаза Алена Осмоловская”, — пишет Вloomberg.