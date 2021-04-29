Президент Украины назначил послов в четырех странах

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил послов Украины в Ирландии, Монако, Франции и Сенегале. Соответствующие указы размещены на сайте главы государства, пишет УНН.

Детали

Юрия Пивоварова президент назначил Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Сенегал.

Лариса Герасько стала послом Украины в Ирландии, а в княжестве Монако и Французской Республике послом Украины Зеленский назначил Вадима Омельченко.

Добавим, что указом от 28 апреля Зеленский освободил Александра Щербу от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Австрия.

Напомним

Ранее УНН сообщал о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал ряд указов о освобождения послов Украины в 7 странах.