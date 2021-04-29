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Новости: Политика
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МИД Болгарии вызывает посла России

МИД Болгарии вызывает посла России

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Посла России в Болгарии Элеонору Митрофанову вызвали в МИД страны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Болгарское национальное радио.

Детали

В министерстве не уточнили причину приглашения, которое состоится сегодня, 29 апреля, но проинформируют о результате беседы уже после нее.

Напомним, прокуратура Болгарии заподозрила шестерых россиян в организации серии взрывов, совершенных в период с 2011 до 2020 года на оружейных заводах и складах страны, где хранился товар продавца оружия Емельяна Гебрева.

Дополнительно

Ранее журналисты-расследователи с Bellingcat заявили, что подрывная деятельность российской разведки в Чехии и Болгарии была направлена на подрыв обороноспособности Украины.

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Болгария
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