Госдеп и G7 не прошли мимо ротации в верхушке Нафтогаза: напомнили о реформах и предостерегли от политического вмешательства

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Государственный департамент США и послы стран Группы семи (G7) в Украине выпустили заявления по поводу увольнения Андрея Коболева с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины" и назначения вместо него Юрия Витренко, а также об увольнении наблюдательного совета Нафтогаза, сообщает УНН.

Цитаты:

В Государственном департаменте США заявили, что уверены в приверженности Украины реформам можно быть в частности и при условии уважения к корпоративному управлению в предприятиях, как Нафтогаз.

"Уважение к корпоративному управлению, прозрачности и честности при назначениях на должности в энергетическом секторе - будь то правительственные или государственные предприятия - является ключом к поддержанию уверенности в приверженности Украины реформам", - написал представитель Госдепартамента США Нед Прайс в Twitter.

А послы стран Группы семи предостерегли от политического вмешательства в такого рода назначения.

"Послы G7 отмечают решение Кабмина об увольнении главы правления и наблюдательного совета НАК Нафтогаз. Эффективное управление госпредприятиями, свободное от политического вмешательства, имеет решающее значение для конкурентоспособности, процветания и исполнения международных обязательств", - заявили иностранные дипломаты.

К слову, ведущее агентство Bloomberg уже отмечало, что решение уволить Андрея Коболева может стоить Украине транша от МВФ.

Respect for corporate governance, transparency, and integrity in energy sector personnel appointments - whether government or state-owned enterprises - is key to maintaining confidence in Ukraine’s commitment to reform.