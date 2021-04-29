ВР поддержала увеличение пенсий ликвидаторам Чернобыльской катастрофы

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Верховная Рада на заседании в четверг приняла в первом чтении законопроект № 4555 о внесении изменений в Закон Украины “О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы” о повышении уровня пенсионного обеспечения отдельных категорий лиц. Решение поддержали 340 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

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“Законопроект предусматривает урегулирование вопроса условий выплаты дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью и ежемесячной компенсации семьям за потерю кормильца в результате Чернобыльской катастрофы с учетом решения КСУ от 17 июля 2018 № 6. Также предусмотрен вопрос нормирования исчисления заработной платы в пятикратном размере минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года при назначении пенсий для лиц из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС”, — сказал заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко, представляя законопроект в парламенте.

Детали

Согласно пояснительной записке, документом предусмотрено урегулирование вопроса обеспечения права на получение государственной пенсии, исчисленной с пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года, для всех участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой, лиц, принимавших непосредственное участие в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия и вследствие этого стали лицами с инвалидностью.

Отмечается, что в настоящее время право на получение пенсий, исчисленных с пятикратного размера минимальной заработной платы, имеют только военнослужащие, принимавшие участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы, других ядерных аварий.

Реализация акта потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета в размере 526,5 млн грн на 2021 год (для выплат в июле — декабре).

По данным авторов документа, с учетом индексации пенсионных выплат в 2022 году сумма дополнительных расходов составит 1158 млн грн в год (10% индексация), в 2023 году — соответственно 1262 млн грн в год (9% индексация).

Что было раньше

Как сообщал УНН, Конституционный Суд ранее признал неконституционным уменьшение минимального размера пенсий для чернобыльцев.