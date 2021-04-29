"Недопустимо": глава Института нацпамяти высказался о марше в честь СС "Галичина"

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Для европейской страны восславление войск СС недопустимо. Такую позицию выразил глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович после марша в честь СС "Галичина" в Киеве, передает УНН.

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"Не понимаю, чем провинились вышиванки, которые используются во время маршей в честь нацистских военных подразделений. Уже бы шла эта маргинальная группа в галифе, или в чем там ходили любители фюреров. Восславление войск СС - это недопустимо для европейской страны, и я уверен, что этого не поддерживает абсолютное большинство украинцев", - отметил Дробович в Facebook.

Детали

Глава Института нацпамяти подчеркнул, что историю надо изучать, открыто разбираться в сложных вопросах, например, "почему вообще появлялись нацистские добровольческие подразделения, откуда брались все эти корпуса, дивизии, легионы и батальоны (венгерские, французские, российские, белорусские, украинские, итальянские, латвийские, эстонские, албанские ...), чего хотели люди, которые там служили". "Из ответа на такие вопросы можно лучше понять причины и ход Второй мировой войны, вникнуть в суть нацистских и коммунистических преступлений, вообще политики тоталитарных государств", - пояснил он.

"Очевидно, черно-белыми упрощениями, маршами, популистскими лозунгами и сомнительными кричалками к построению сильной и ответственной политической нации не приблизиться", - подытожил Дробович.

Что произошло

28 апреля в центре Киева люди вышли на марш в честь дивизии СС "Галичина". На мероприятии усиленно дежурила полиция. Марш критиковали некоторые нардепы.

Так, нардеп Максим Бужанский выступал с критикой в адрес шествия в честь дивизии СС "Галичина" и даже высказался на эту тему с трибуны ВР накануне.

К слову, в мае 2020 года ОАСК признал нацистской символику 14-й пехотной дивизии СС "Галичина". Однако, уже в сентябре Шестой апелляционный административный суд отменил это решение.