Подозреваемого в коррупции руководителя НААН отстранили от должности

КИЕВ. 29 апреля. УНН. По ходатайству следователя Нацполиции, согласованного с прокурором Офиса Генерального прокурора, суд принял решение - отстранить от должности руководителя Национальной академии аграрных наук (НААН). Об этом сообщили УНН в пресс-службе МВД.

Чиновник НААН подозревается в совершении коррупционного преступления.

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"28 апреля Киевский апелляционный суд по ходатайству следственного управления расследования коррупционных преступлений Главного следственного управления Нацполиции и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора принял решение об отстранении от должности руководителя Национальной академии аграрных наук", - указано в сообщении.

Детали

Ранее следователи Нацполиции подали ходатайство в суд об избрании директору НААН меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения его от должности.

Руководитель НААН Украины подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. "В частности, директор оказывал содействие в назначении на должность руководителя одного из государственных предприятий, входящих в структуру НААН Украины. В свою очередь новоназначенный руководитель должен был не препятствовать заключению договоров о совместной деятельности между государственным предприятием и конкретно определенными субъектами хозяйственной деятельности", - отметили правоохранители.

Также правоохранители установили, что "подозреваемый способствовал зачислению этого же лица в список претендентов на замещение вакансий академиков и дальнейшей передаче соответствующих материалов на рассмотрение Президиума НААН". За свою помощь фигурант получил "благодарность" - элитный внедорожник, напомнили материалы дела в ведомстве.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.