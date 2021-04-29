Разумков о марше в честь СС "Галичина": пропаганда нацизма на территории нашего государства точно нам не добавляет

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает нарушением закона марш в честь дивизии СС “Галичина”, который проходил накануне в столице. Об этом спикер парламента сказал журналистам в четверг, передает корреспондент УНН.

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“Отношусь плохо. Считаю, что любое нарушение закона — а пропаганда нацизма, пропаганда войск Вермахта на территории нашего государства точно не добавляет нам, ни внутри общества, ни за пределами нашей страны. Я надеюсь, мы все хорошо помним, что принесла война в Украине. Фактически, нет ни одной страны, которая бы не потеряла родных или близких в этой войне”, — заявил Разумков, комментируя проведение такого марша.

Детали

По словам председателя ВР, на сегодня в Украине “точно не нужно популяризировать войска СС, в том числе дивизию СС “Галичина”.

“А ответ власти — все должно быть в рамках закона. У нас сегодня запрещена агитация... У меня была бы такая же реакция на войска НКВД. Все должны соблюдать закон — и те, и другие. Когда одним можно, другим нельзя — так это не работает”, — добавил он.

Что произошло

28 апреля в центре Киева люди вышли на марш в честь дивизии СС “Галичина”. На мероприятии усиленно дежурила полиция. Марш критиковали некоторые нардепы.

Ранее нардеп Максим Бужанский выступал с критикой в адрес шествия дивизии СС “Галичина” и даже высказался на эту тему с трибуны ВР накануне.



Кроме того, как отметил председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович, для европейской страны восславление войск СС недопустимо.



К слову, в мае 2020 года ОАСК признал нацистской символике 14-й пехотной дивизии СС “Галичина”. Однако, уже в сентябре Шестой апелляционный административный суд отменил это решение.