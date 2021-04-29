ВР дала "зеленый свет" реформе центров культурных услуг
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4318 относительно общих принципов предоставления населению культурных услуг. Соответствующее решение поддержал 281 народный депутат Украины, передает корреспондент УНН.
Детали
Как отмечается в пояснительной записке, законопроект разработан с целью определения на законодательном уровне общих принципов предоставления населению качественных и доступных культурных услуг.
Законопроект предусматривает, в частности:
- введение в правовое поле понятий "государственная политика в сфере культуры", "культурная услуга", "минимальные стандарты обеспечения населения культурными услугами", "центр культурных услуг";
- пересмотр и уточнение основных принципов и приоритетов государственной культурной политики;
- внедрение механизмов мониторинга и оценки реализации государственной политики в сфере культуры;
- определение полномочий органов государственной власти, направленных на внедрение реформы обеспечения населения культурными услугами.
Цитата:
"Принятие этого законопроекта позволит обеспечить принятие необходимых мер для предоставления населению качественных и доступных культурных услуг, повысит способность территориальных общин в их предоставлении, будет способствовать модернизации имеющейся культурной инфраструктуры в соответствии с потребностями конкретной общины, рациональному использованию ресурсного потенциала", - считают авторы документа.
Что было раньше
На этой неделе Верховная Рада на внеочередном заседании приняла в целом проект закона № 3718 об основах молодежной политики.