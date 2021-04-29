Верещук заставила нового министра энергетики гарантировать снижение тарифов
Ирина Верещук
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Народный депутат Украины от "Слуги народа" Ирина Верещук заставила нового министра энергетики публично гарантировать снижение тарифов на газ, отопление и электроэнергию, сообщает УНН.
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"Фракция "Слуга народа" в целом готова поддержать, но это означает, что мы берем на себя тоже совместную ответственность за вашу работу. Как вы понимаете, общество от нас ждет решительных шагов, которые будут заключаться в ряде мероприятий, которые приведут к снижению тарифов на газ, отопление, электроэнергию. 1 грн 68 коп., люди ждут, когда мы снизим до 90 коп., люди ждут реальных шагов.
У меня вопрос, вы готовы взять на себя ответственность за все, что будет происходить с тарифной политикой в Украине? Скажите, пожалуйста, и успокойте сегодня граждан, и будем работать над тем, чтобы тарифы снижались", - обратилась Верещук к Герману Галущенко во время представления его кандидатуры на должность министра энергетики в Верховной Раде.
"Я готов брать ответственность и мы будем работать. Мы уже имеем соответствующие наработки, которые я позже готов представить. Вчера была продлена старая модель ПСО на два месяца, то есть, соответственно с 1 июля мы выработаем новую модель, которая уже будет учитывать эти позиции", - ответил министр.
Дополнение
Верховная Рада Украины 29 апреля 2021 года назначила Германа Галущенко министром энергетики. Соответствующее решение поддержали 305 народных депутатов.