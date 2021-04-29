Верховный Суд отложил до 20 мая рассмотрение жалобы Тупицкого на его увольнение

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Верховный Суд отложил на 20 мая рассмотрение жалобы Александра Тупицкого на его увольнение с должности судьи Конституционного суда Указом Президента от 27 марта этого года. Об этом журналисту УНН сообщили в Кассационном административном суде в составе ВС.

Цитата:

"(Суд - ред.) отложил на 20 мая на 14:00", - сказали в Верховном Суде.

Что было раньше

В Верховном суде обжалован указ Президента Украины Владимира Зеленского, которым отменено назначение судей КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина.



27 марта 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 124/2021, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.

Зеленский объяснил, что решение относительно Тупицкого принято по результатам аудита указов Януковича.

Дополнение

Президент отстранил главу КСУ Тупицкого на два месяца в конце декабря. В феврале Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ еще на один месяц. 19 января УГО не стало пропускать Тупицкого в КСУ из-за его отстранения.

Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкого в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч.2 ст. 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности главы КСУ.

Также в конце октября ГБР открыло производство в отношении главы КСУ Тупицкого.

Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.