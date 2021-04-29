Верховный Суд отложил до 20 мая рассмотрение жалобы Тупицкого на его увольнение
Александр Тупицкий
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Верховный Суд отложил на 20 мая рассмотрение жалобы Александра Тупицкого на его увольнение с должности судьи Конституционного суда Указом Президента от 27 марта этого года. Об этом журналисту УНН сообщили в Кассационном административном суде в составе ВС.
Цитата:
"(Суд - ред.) отложил на 20 мая на 14:00", - сказали в Верховном Суде.
Что было раньше
В Верховном суде обжалован указ Президента Украины Владимира Зеленского, которым отменено назначение судей КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина.
27 марта 2021 года Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 124/2021, которым отменил указы еще времен Януковича о назначении судьями Конституционного суда Украины Александра Тупицкого и Александра Касминина.
Зеленский объяснил, что решение относительно Тупицкого принято по результатам аудита указов Януковича.
Дополнение
Президент отстранил главу КСУ Тупицкого на два месяца в конце декабря. В феврале Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ еще на один месяц. 19 января УГО не стало пропускать Тупицкого в КСУ из-за его отстранения.
Перед этим в ОГП указывали, что Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении главе Конституционного Суда Украины Александру Тупицкого в осуществлении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч.2 ст. 384 УК Украины) - и направил ходатайство Президенту Украины Владимиру Зеленскому об отстранении Тупицкого с должности главы КСУ.
Также в конце октября ГБР открыло производство в отношении главы КСУ Тупицкого.
Это произошло на фоне того, как 27 октября Конституционный суд Украины признал не соответствующей Конституции Украины, статью 366-1 УК, предусматривающую ответственность за ложь в декларации.
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