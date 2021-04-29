Верещук: вопрос обороны выходит на первый план

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Вопрос безопасности и укрепления обороноспособности Украины выходит на первый план. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила член комитета ВР по вопросам нацбезопасности и обороны, народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук, передает УНН.

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“Это очень важно понимать всем — политикам, политкессам. Всем, кто так любит критиковать. Потому угроза никуда не делась. И то, что сегодня президент едет на Донбасс, в Херсонскую, Николаевскую, Одесскую области — это очень правильно и своевременно”, — сказала она.

Детали

Нардеп также заявила о поддержке инициативы Президента Владимира Зеленского собрать СНБО по вопросам безопасности и обороноспособности.

“Господин Президент, посетивший вчера Херсонскую область, посмотрел на наши позиции и армию, которая на данном направлении, по периметру обороны, сделал вывод и обратился к господину Данилову (Алексей Данилов, секретарь СНБО) с просьбой подготовить заседание СНБО по вопросам безопасности и укрепление обороноспособности. Я считаю, что это очень правильное решение и всячески его поддерживаю. Мы с комитетом, если потребуется, присоединимся к этому процессу”, — добавила она.

Дополнение

Ранее Верещук заявила, что законопроекты в оборонной сфере должны рассматриваться в приоритетном порядке.