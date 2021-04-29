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Общественная организация "Стоп Шлам" скрывает от суда своих "пострадавших" от деятельности НГЗ

Общественная организация "Стоп Шлам" скрывает от суда своих "пострадавших" от деятельности НГЗ

КИЕВ. 29 апреля. УНН. В Заводском районном суде г. Николаева прошло очередное заседание суда, который рассматривает иск экологической общественной организации “Стоп Шлам” к Николаевскому глиноземному заводу на сумму свыше 9 млрд. грн. Но и в ходе этого заседания люди, называющие себя экологами, не смогли пояснить суду суть нарушений НГЗ и обосновать свои требования о возмещении морального ущерба членам их организации.

Судья на основании ходатайства адвоката-представителя НГЗ Владимира Ващенко приобщила к делу материалы журналистского расследования проекта “Стопкоррупция”.

Журналисты этого телепроекта ранее собрали доказательства о том, что “Стоп Шлам” затеял судебный шантаж предприятия на основании сомнительного исследования психологов, а якобы пострадавших от деятельности НГЗ людей даже не удалось найти.

“Указанные материалы имеют важную роль для установления фактов и обстоятельств данного гражданского дела. В частности, они подтверждают следующие факты: опрошенные журналистами ассоциированные члены ОО „Стоп Шлам“, в интересах которых якобы подан иск, не осведомлены о данном судебном процессе и не могут ни подтвердить, ни опровергнуть свое членство в общественной организации. А также не могут подтвердить участие в исследовании, на котором базируется расчет иска”, — заявил в суде представитель НГЗ Владимир Ващенко.

Он отметил, что многие из так называемых членов “Стоп Шлам” даже не знают, что “пострадали”. Псевдо-экологи вооружились персональными данными ничего не подозревающих людей и от их имени пытаются провести рейдерскую атаку на Николаевский глиноземный завод.

На что адвокат организации “Стоп Шлам” Артемий Воробьев заявил, что журналисты, оказывается, не имели права расспрашивать людей об их участии в деятельности общественной организации: “Мы считаем, что такие доказательства, собранные на основании противозаконных ..., это грубое нарушение закона о защите персональных данных, поэтому считаем, что такие доказательства недопустимы для суда и не должны приниматься во внимание”, — заявил представитель общественной организации, а вместе с тем назвал журналистское расследование, обнародованное в Ютуб и Фейсбук “ненадежными источниками информации”: “Особого желания с моей стороны доверять материалам, которые выложены в Ютубе либо в Фейсбуке, ну есть какие-то материалы, но про достоверность данных материалов у меня большие сомнения”, — заявил он судье.

Защитник НГЗ адвокат Владимир Ващенко в свою очередь отметил, что отношение истца к этим каналам меняется в зависимости от конкретного случая и собственной выгоды, ведь в собственном исковом заявлении псевдо-общественники из “Стоп Шлам” ссылаются как раз на материалы из Ютуба, не ставя их под сомнение.

Адвокат НГЗ Ващенко также заявил о вызове в качестве свидетелей членов ОО “Стоп Шлам”, а именно тех шести человек, которые общались с журналистами во время расследования, а также всех 1279 или хотя бы нескольких членов ОО “Стоп Шлам”, чтобы они могли “пролить свет” на обстоятельства дела, а заодно пояснить суду, какие именно страдания им причинила деятельность завода, которые были оценены в 9 млрд грн. Адвокат организации “Стоп Шлам” Артемий Воробьев выступил против вызова в суд граждан, которых его организация якобы представляет.

По результатам судебного заседания судья, приобщив к делу материалы журналистского расследования проекта “Стопкоррупция”, отказала в вызове членов ОО “Стоп Шлам в качестве свидетелей.

Следующее заседание суда назначено на 18 мая.

В ходе предыдущего заседания “общественники” из “Стоп шлам” так и не смогли пояснить суду суть нарушений в деятельности НГЗ, а также обосновать моральный ущерб её членов на более, чем 9 миллиардов гривен. Вызывает сомнения также тот факт, что общественники не привели в обоснование своих доводов и требований к НГЗ каких-либо выводов экологических экспертиз (у органов государственного эко-надзора претензий к деятельности завода нет, что подтверждает отсутствие нарушений), но вместо них суду предоставлены сомнительные выводы психологического исследования, а сами “эксперты” прячутся от общения со СМИ.

По сведениям журналистов атаку на Николаевский глиноземный завод предприняли профессиональные эко-рейдеры, которые ранее по схожей схеме шантажировали крупного производителя курятины под ТМ “Гаврилівські курчата”, а затем те же лица, которые сейчас действуют в Николаеве, блокировали активы и вымогали деньги у крупного топливного трейдера “БРСМ-Нафта”

Источник: УНН
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