Украинцам вернули выплату "больничных" в случае болезни или травмы: подписан закон

КИЕВ. 29 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении выплаты больничных в случае болезни или травмы, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

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"Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменения в статью 22 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" относительно социальной защиты в случае наступления временной нетрудоспособности" № 1380-ІХ, который парламент принял 13 апреля текущего года", - говорится в сообщении.

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Документ возвращает людям право на получение материальной помощи из Фонда социального страхования Украины в период временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве (так называемых больничных).

Через законодательную коллизию эти выплаты были отменены после внесения изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", которые вводятся в действие с 30 июня 2021 года. Это могло привести к недополучению больничных 2,5 млн человек. Закон, который подписал Президент, исправляет коллизию и восстанавливает право на получение этой материальной помощи.

Документ вступает в силу со дня введения в действие Закона Украины "О реабилитации в сфере здравоохранения" - 30 июня 2021 года.