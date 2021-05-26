Суд в Нидерландах завершил предварительное производство по делу MH17

КИЕВ. 26 мая. УНН. Суд в Нидерландах завершил предварительное производство по делу сбитого над Донбассом в 2014 году рейса MH17, рассмотрение дела по существу стартует 7 июня, передает УНН.

Детали

Так, сегодня на авиабазе Гильзе-Риен состоялся осмотр реконструкции и обломков самолета. Осмотр проводили представители суда, прокуратуры, а также защиты подозреваемого Олега Пулатова.

Инспекция продолжалась с 11:00 до 15:20 по киевскому времени. После чего старший судья Хендрик Стейнхаус объявил об окончании осмотра.

Что было ранее

На заседании 22 апреля судья Хендрик Стейнхаус подтвердил, что слушание дела по сути стартует 7 июня, и рассказал, какие темы будут подниматься.

Контекст

17 июля 2014 года на востоке Украины был сбит самолет Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17.

В 2018 году, 24 мая, Совместная следственная группа по расследованию катастрофы рейса MH17 определила, что самолет был сбит самоходной установкой "Бук", принадлежащей 53-й бригаде из города Курска в Российской Федерации.



В июне 2019-го следователи назвали имена четырех подозреваемых в причастности к катастрофе MH17.

Процесс по делу MH17 в окружном суде Гааги начался 9 марта прошлого года. Судебный процесс касается первых четырех обвиняемых в сбитии самолета рейса MH17.



Подозреваемые - трое граждан России и один - Украины - Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко, которых обвиняют в причастности к трагедии рейса МН17 Малазийских авиалиний.