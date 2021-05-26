РФ блокирует продление мандата миссии ОБСЕ на российско-украинской границе более чем на 2 месяца – СМИ

КИЕВ. 26 мая. УНН. Россия отказывается продлить мандат миссии ОБСЕ на российско-украинской границе более чем на два месяца. Об этом сообщает в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.

Цитата

“Россия отказывается продлить миссию ОБСЕ по наблюдению на украинско-российской границе более чем на 2 месяца. Обычно это продление на 4 месяца. Высокий риск закрытия миссии 31 июля. Решение завтра”, — сообщил журналист.

Детали

Согласно январскому решению, мандат о размещении наблюдателей ОБСЕ действует на двух российских пунктах пропуска “Донецк” и “Гуково” на российско-украинской границе до 31 мая 2021 года.

Миссия ОБСЕ работает в указанных пунктах с 29 июля 2014 года.

Напомним

Ранее Португалия заблокировала упоминание о 77-й годовщине депортации крымских татар в заявлении ЕС по Крыму, которая будет сделана ЕС в ОБСЕ.