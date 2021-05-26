Иран запретил майнинг криптовалют на 4 месяца из-за отключения электроэнергии

КИЕВ. 26 мая. УНН. Иран почти на 4 месяца запретил энергоемкую добычу криптовалют, таких как биткоин, заявил в среду президент Хасан Рухани, поскольку страна столкнулась с серьезными отключениями электроэнергии во многих городах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Цитата

“Запрет на майнинг криптовалют вступает в силу немедленно до 22 сентября... Около 85% текущего майнинга в Иране нелицензионные”, — сказал Рухани в телеобращении на заседании кабинета министров.

Детали

Биткоин и другие криптовалюты создаются с помощью процесса, известного как майнинг, когда мощные компьютеры конкурируют друг с другом за решение сложных математических задач. Этот процесс очень энергоемкий, часто полагаясь на электроэнергию, производимую из ископаемого топлива, которым богат Иран.

По мере приближения президентских выборов в следующем месяце иранцы раскритиковали отключения электроэнергии. Правительство обвинило в отключении электроэнергии майнинг криптовалют, засуху и резкий рост спроса на электроэнергию летом.

По данным аналитической компании Elliptic, около 4,5% всего майнинга биткоинов происходит в Иране, что позволяет ему зарабатывать сотни миллионов долларов в криптовалюте, которые можно использовать для уменьшения влияния санкций США.

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Контекст

Экономика Ирана сильно пострадала с 2018 года, когда бывший президент Дональд Трамп вышел из ядерной сделки Тегерана 2015 года с шестью государствами и снова ввел санкции.

Администрация президента США Джо Байдена и другие мировые державы ведут переговоры с Ираном о восстановлении соглашения.

В последние годы Иран принял крипто-майнинг, предлагая дешевую электроэнергию и требуя от майнеров продавать свои биткоины центральному банку. Тегеран позволяет использовать криптовалюту, полученную в Иране, для оплаты импорта разрешенных продуктов.

Перспектива дешевой энергии привлекла в Иран горняков, особенно из Китая. По данным Elliptic, для производства электроэнергии, которую они используют, нужно около 10 миллионов баррелей сырой нефти в год, или 4% от общего экспорта иранской нефти в 2020 году.