Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 27,55 0,0908  EUR: 33,68 0,0122 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Как будут увеличивать численность ВСУ: Вениславский рассказал о законопроектах Зеленского
Как будут увеличивать численность ВСУ: Вениславский рассказал о законопроектах Зеленского
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
23505

"Северный поток - 2": после заявлений Байдена Украина считает, что говорить о проигрыше - рано

"Северный поток - 2": после заявлений Байдена Украина считает, что говорить о проигрыше - рано

КИЕВ. 26 мая. УНН. У строителей "Северного Потока - 2" после решения США об отказе от санкций гораздо лучшие шансы достроить проект, однако игра еще не завершилась. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга в среду, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

Цитата

"Ничто не завершено, пока оно не завершено на 100%. Кстати я об этом говорил государственному секретарю Энтони Блинкену во время нашей встречи. Второе - ничто не проигранно, пока игра не завершилась. Безусловно, теперь у строителей "Северного Потока - 2" намного больше шансов достроить этот проект. Но мое правило в жизни - всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И до тех пор, пока газ не пошел по "Северному Потоку - 2", мы будем бороться за защиту наших интересов", - сказал министр, отвечая на вопрос, можно ли считать заявления Джо Байдена по проекту -"проигрышем".

Детали

Президент США Джо Байден накануне указал, что строительство трубопровода "Северный поток-2" практически завершено и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой.

Администрация президента США, как и обещала, не стала вводить санкции в отношении компании - оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Госсекретарь Энтони Блинкен ранее говорил, что отказ от ограничений против них - в национальных интересах США. Представитель президента России Дмитрий Песков назвал это заявление позитивным сигналом и добавил, что работа над строительством газопровода ведется независимо от санкций.

Добавим

На пресс-конференции на прошлой неделе Президент Владимир Зеленский заявил, что снятие санкций с трубопровода "Северный поток - 2" будет проигрышем США и лично президента Джо Байдена.

Источник: УНН
Теги: США, Украина, Северный поток-2
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.