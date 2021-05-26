"Северный поток - 2": после заявлений Байдена Украина считает, что говорить о проигрыше - рано

КИЕВ. 26 мая. УНН. У строителей "Северного Потока - 2" после решения США об отказе от санкций гораздо лучшие шансы достроить проект, однако игра еще не завершилась. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга в среду, отвечая на вопрос корреспондента УНН.

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"Ничто не завершено, пока оно не завершено на 100%. Кстати я об этом говорил государственному секретарю Энтони Блинкену во время нашей встречи. Второе - ничто не проигранно, пока игра не завершилась. Безусловно, теперь у строителей "Северного Потока - 2" намного больше шансов достроить этот проект. Но мое правило в жизни - всегда бороться до конца за национальные интересы Украины. И до тех пор, пока газ не пошел по "Северному Потоку - 2", мы будем бороться за защиту наших интересов", - сказал министр, отвечая на вопрос, можно ли считать заявления Джо Байдена по проекту -"проигрышем".

Детали

Президент США Джо Байден накануне указал, что строительство трубопровода "Северный поток-2" практически завершено и введение санкций против проекта было бы контрпродуктивным для отношений США с Европой.

Администрация президента США, как и обещала, не стала вводить санкции в отношении компании - оператора строительства трубопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. Госсекретарь Энтони Блинкен ранее говорил, что отказ от ограничений против них - в национальных интересах США. Представитель президента России Дмитрий Песков назвал это заявление позитивным сигналом и добавил, что работа над строительством газопровода ведется независимо от санкций.

Добавим

На пресс-конференции на прошлой неделе Президент Владимир Зеленский заявил, что снятие санкций с трубопровода "Северный поток - 2" будет проигрышем США и лично президента Джо Байдена.