Украинские полярники нашли загадочный скелет кита возле станции "Вернадского"

КИЕВ. 26 мая. УНН. На одном из островов района станции "Академик Вернадский", нашли остатки кита. Сколько он там находится - точно неизвестно, но его помнят еще зимовщики первой украинской экспедиции. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Национального антарктического научного центра в Фейсбук.

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"На одном из островов района станции" Академик Вернадский ", что называется Расмуссен, на плоской террасе берега покоятся остатки большого морского существа - кита. Сколько он там находится - точно неизвестно, но его помнят еще зимовщики первой украинской экспедиции. Интересно, что здесь сохранились не только кости, но и мягкие ткани великана", - говорится в сообщении.

Детали

В этом году биологи отобрали образцы тканей, которые в ближайшее время отправят на исследование. Радиоуглеродный анализ позволяет установить возраст животного, а анализ белков - его вид.

Однако исследователи уже имеют несколько предположений, прежде всего по возрасту.

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"Это может быть ископаемый образец кита - так называемый субфосильний. Это значит, что кит умер очень давно и, возможно, был погребен под ледником. В таком случае этот образец позволит больше узнать о китах прошлого, их генетику, внешний вид и тому подобное. Если же остатки относительно новые, то этот великан может быть одной из жертв китобоев, которые активно орудовали здесь в первой половине ХХ века", - отметили ученые.

Вторая гипотеза - по виду. По размерам костей можно предположить, что это остатки синего кита - крупнейшего животного на планете, которые значительно превышает даже других китов. Их длина может достигать 33 м, а вес - 190 тонн. Этот вид очень сильно пострадал от масштабного китобойного промысла в прошлом веке, и сейчас встретить его - большая редкость.

Наши ученые еще ни разу не встречали синих китов в районе "Вернадского".

"Если же выяснится, что скелет принадлежит именно синему киту, это позволит ученым сделать выводы о его распространении в прошлом вдоль берегов Антарктиды и уточнить пути миграции", - отметили в центре.