Байден призвал "удвоить" усилия по выяснению обстоятельств возникновения COVID-19

КИЕВ. 26 мая. УНН. Президент Джо Байден попросил разведку США "удвоить" усилия по расследованию обстоятельств начала пандемии COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление президента на сайте Белого дома.

Детали

В заявлении Байден отмечает, что нет достаточных доказательств, чтобы сделать вывод, началось ли все "из контакта человека с инфицированным животным или аварии в лаборатории".

Байден в своем заявлении отметил, что большая часть разведки "не считает, что существует достаточно информации, чтобы прийти к выводу, что одно более вероятно, чем другое". Он поручил национальным лабораториям США помочь в расследовании и призвал Китай сотрудничать с международными экспертами с целью выяснения причин пандемии.

"Соединенные Штаты также будут продолжать работать с партнерами-единомышленниками по всему миру, чтобы побудить Китай участвовать в полном и прозрачном... международном расследовании, а также предоставить доступ ко всем соответствующим данным и доказательствам", - сказал он.

Байден также высказал предположение, что точный ответ, возможно, не удастся получить никогда - ввиду отказа китайского правительства в полной мере сотрудничать с международными расследованиями.

"Неспособность доставить наших проверяющих на место событий в те первые месяцы всегда будет препятствовать любому расследованию происхождения COVID-19", - добавил президент.

Добавим

Ранее WSJ опубликовал отчет, в котором, ссылаясь на данные разведки, сообщил о госпитализации сотрудников лаборатории в Ухане с симптомами, сходными с COVID-19, осенью 2019 года - до первой вспышки. В статье уточнялось, что симптомы могли указывать как на коронавирус, так и на "обычное сезонное заболевание".