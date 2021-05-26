В Минске из-за преследований за участие в протестах 17-летний подросток покончил жизнь самоубийством

КИЕВ. 26 мая. УНН. В Минске из-за преследований за участие в протестах, связанных с выборами в Беларуси, 17-летний Дмитрий Стаховский покончил жизнь самоубийством. В своей смерти он обвинил Следственный комитет Беларуси. Об этом сообщает правозащитный центр “Вясна”, и сооснователь Фонда солидарности “BYSOL” Андрей Стрижак на своей странице в Facebook, пишет УНН.

Детали

Ведомство сообщает, что Дмитрий был сиротой и жил в общежитии. На участие подростка в акциях протеста указали сотрудники общежития, в котором он проживал. После этого его объявили фигурантом уголовного дела за участие в "массовых беспорядках" 9-11 августа 2020 года (ч. 2 ст. 293 УК).

25 мая на странице в социальной сети “ВКонтакте” появилась последняя публикация Дмитрия, в которой он написал, что покончит жизнь самоубийством, а вина за его смерть будет на следственном комитете.

Цитата

“Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид. Но мои силы были на исходе”, — говорится в его последней публикации.

В тот же день, перед тем, как оставить “предсмертную записку”, Дмитрий был на допросе. Как передает ведомство, после этого подросток спрыгнул с 16-го этажа.

Напомним

Протесты в Беларуси начались 9 августа в связи с результатами выборов, по которым у действующего президента Александра Лукашенко 80,1% голосов, а у его оппонентки Светланы Тихановской — 10,1%.

На акции протеста в разных городах страны выходили десятки тысяч людей.

На фоне акций протеста, начавшихся после выборов президента Беларуси, в интернет изданиях появились сообщения об изнасилованиях задержанных в изоляторах.