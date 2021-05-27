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Словакия закрыла свое небо для белорусских авиалиний

Словакия закрыла свое небо для белорусских авиалиний

КИЕВ. 27 мая. УНН. Словакия вслед за рядом европейских стран решила закрыть свое небо и аэропорты для белорусских авиаперевозчиков после инцидента с принудительно приземленным в Минске рейсом Ryanair. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок накануне вечером, передает УНН.

Цитата:

"Словакия, после решения лидеров ЕС, запрещает полеты над своим воздушным пространством и использование аэропортов для белорусских авиакомпаний. Четкий ответ на недопустимые действия и нарушение правил белорусским режимом", - написал Иван Корчок в Twitter.

Контекст

Минск 23 мая поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.

Лидеры ЕС 24 мая согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику "Белавиа" к своим авиапространству и аэропортам. Ожидается, что решение европейских властей повлияет на около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки до Хельсинки, из которых выполняются рейсы "Белавиа" в или из Беларуси.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines, объявили о прекращении полетов над Беларусью.

Украина также остановила авиасообщение с Беларусью - с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Источник: УНН
Теги: самолет, Беларусь, журналисты, Словакия, авиаперелеты
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