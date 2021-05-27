Доступное жилье для украинцев: закон вступил в силу

КИЕВ. 27 мая. УНН. Закон Украины № 1434-IX по внедрению финансово-кредитных механизмов обеспечения граждан Украины жильем, вступает в силу в четверг, 27 мая. Он был опубликован в парламентской газете "Голос Украины" накануне, передает УНН.

Детали

Законом предусмотрено на выполнение программы "Доступной ипотеки" Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) присоединить к "Украинской финансовой жилищной компании" и выпустить государственных облигаций на 20 млрд грн для программы.

Авторы законодательной инициативы ранее указывали, что ГИУ действует на рынке ипотечного кредитования Украины с 2004 года. В 2020 году на выполнение программы "Доступная ипотека" было создано ЧАО "Украинская финансовая жилищная компания" ("Укрфинжилье"), которая фактически будет выступать посредником между банком и гражданином, чтобы граждане могли брать долгосрочные ипотечные кредиты под фиксированную ставку - 7% годовых. Компания будет рефинансировать банки, выдающие ипотечные кредиты на определенных государством условиях.

Еще один продукт от "Укрфинжилья" - лизинг недвижимости (аренда с правом выкупа) под 5% годовых, без первоначального взноса. Ранее отмечалось, что это направление финансирования будет направлено на содействие в обеспечении жильем военных, полицейских и других служащих.

После принятия закона, то есть после присоединения ГИУ, должны появиться новые финансово-кредитные механизмы обеспечения граждан Украины доступным жильем.

Так, ожидается, что новое законодательство позволит вскоре выдать около 8 тыс. ипотечных кредитов на жилье и передать 12 тыс. квартир в финансовый лизинг, отмечали ранее в "Укрфинжилье".

Дополнение

В Украине заработала программа "Доступная ипотека 7%" с марта этого года.

В экспертных кругах говорят, что в "дешевой" ипотеке от правительства могут быть подводные камни - "завуалированные какие-то дополнительные проценты - через год увеличение или через два года увеличение этих процентов. Или отдельный процент за выдачу кредита".

При этом по состоянию на 24 мая текущего года, по данным Минфина, уполномоченными банками по выполнению программы ипотеки под 7% подписано 305 кредитных договоров на общую сумму 253,9 млн грн, причем как на первичном (25,92%), так и вторичном (соответственно 74,08%) рынках.