Брэд Питт добился совместной опеки над детьми с Анджелиной Джоли

КИЕВ. 27 мая. УНН. Американский актер Брэд Питт добился совместной опеки над детьми от своей бывшей жены Анджелины Джоли. Экс-супруга актера намерена продолжать суд по этому делу. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет УНН.

Детали

Источник уточняет, что данное решение вынесено судом предварительно, и Джоли продолжает отстаивать свою позицию, из-за которой суд между бывшими супругами длится уже более пяти лет.

“Брэд пытался проводить больше времени со своими детьми, и было ясно, что Энджи сделала всё возможное, чтобы помешать этому”, — сообщил источник.

Он уточняет, что для участия в судебном разбирательстве были привлечены свидетели, эксперты, врачи и другие люди, которые входят в близкое окружение Питта и Джоли.

В середине марта Анджелина Джоли заявила, что намерена предоставить доказательства домашнего насилия со стороны Брэда Питта. На что актер заявил, что крайне расстроен такими заявлениями. Он утверждает, что никогда не применял физического насилия по отношению к бывшей жене.

Контекст

Брэд Питт и Анджелина Джоли подали на развод в 2016 году после 12 лет отношений.

В 2017 году Джоли и Питт договорились вести бракоразводный процесс конфиденциально.

В 2018 году Питт и Джоли пришли к согласию в вопросах опеки над детьми в рамках развода.

По информации некоторых источников, Анджелина Джоли намеренно затягивала процесс развода, чтобы постараться вернуть бывшего мужа.

В 2019 году суд удовлетворил иск о разводе Бреда Питта и Анджелины Джоли.