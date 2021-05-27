ЕС начинает работать над экономическими санкциями против Минска - Боррель

КИЕВ. 27 мая. УНН. Руководители министерств иностранных дел стран Европейского Союза собираются сегодня в Португалии для обсуждения реализации экономических санкций против Беларуси, после инцидента с посадкой самолета в Минске 23 мая. Об этом заявил Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед неформальной встречей глав МИД стран ЕС в четверг в Лиссабоне, передает УНН.

Цитата:

"Сегодня мы соберемся, чтобы обсудить реализацию экономических и секторальных санкций против Беларуси. Это станет одним из основных вопросов на сегодняшнем заседании. Заседание Совета ЕС пройдет в неформальной обстановке", - сказал он.

Детали

Боррель отметил, что никаких решений по санкциям в четверг принято не будет. Он заявил, что подробная информация будет анонсирована после заседания.

Контекст

Ситуация вокруг Беларуси обострилась после того, как в Минске 23 мая принудительно посадили самолет ирландской авиакомпании Ryanair, на котором были белорусский оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка - россиянка София Сапега.

Так, диспетчеры сообщили, что самолет заминирован. Минск поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. В результате чего Протасевича задержали.

После этого Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Лидеры ЕС 24 мая также согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику "Белавиа" к своим авиапространству и аэропортам. Решение европейских властей повлияет на около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки до Хельсинки, из которых выполняются рейсы "Белавиа" в или из Беларуси.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines, объявили о прекращении полетов над Беларусью.