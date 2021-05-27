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Стало известно, когда Джефф Безос покинет пост главы компании Amazon

Стало известно, когда Джефф Безос покинет пост главы компании Amazon

КИЕВ. 27 мая. УНН. Американский предприниматель Джефф Безос покинет пост главы компании Amazon 5 июля 2021 года, в день рождения корпорации. Об этом сообщает CNBC, пишет УНН.

Цитата

“Я выбрал эту дату, потому что для меня она символична и значима — это день рождения Amazon, которая появилась в 1994 году, ровно 27 лет назад”, — заявил Безос во время ежегодного собрания акционеров компании.

Детали

После ухода Безоса пост генерального директора Amazon займет Энди Ясси, который до этого был главой Amazon Web Services.

Основатель Amazon отметил, что после ухода с должности главы компании, он станет председателем совета директоров и сосредоточится на новых продуктах.

Напомним

Джефф Безос заявил о том, что покинет пост главы компании Amazon в феврале 2021 года.

Amazon, продающая товары и услуги через интернет, основана Безосом в США в 1994 году. Первыми товарами сервиса были книги и музыкальные пластинки. Позднее началась торговля электротехникой. Успех принесла и возможность платного скачивания фильмов, для дальнейшего просмотра без подключения к Интернет. Сейчас компания не только продает, но производит товары: бытовую технику, книги, фильмы и программы.

Источник: УНН
Теги: США, Amazon
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