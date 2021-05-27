Все три страны Балтии решили закрыть свое авиапространство для Беларуси

КИЕВ. 27 мая. УНН. Латвия и Литва накануне, а также сегодня Эстония - решили закрыть свое авиапространство для белорусских авиалиний. Такие решения приняли в правительствах трех стран Балтии, передает УНН.

Детали

Так, вечером 25 мая правительство Латвии ввело ограничения для авиаперевозчиков, зарегистрированных в Беларуси, на использование воздушного пространства Латвии и латвийских аэропортов. Также ограничены права латвийских самолетов на использование белорусского воздушного пространства и аэропортов.

Постановлением правительства также предусмотрено, что латвийские аэропорты не будут обслуживать самолеты других стран, которые используют воздушное пространство Беларуси на своем маршруте полета.

Литва закрыла свое воздушное пространство для белорусских авиаперевозчиков решением правительства в среду - запрет вступил в силу с 3:00 ночи 27 мая. Он действует, в первую очередь, для белорусской государственной авиакомпании "Белавиа", которая в понедельник уже сообщила о прекращении полетов в Литву, пишет Delfi.

Власти Эстонии 27 мая также решили установить запрет на полеты белорусской национальной авиакомпании "Белавиа" в Таллинн, сообщила премьер-министр страны Кая Каллас в Twitter. По ее словам, официальное распоряжение по этому поводу будет опубликовано в течение дня.

По состоянию на четверг единственной кроме Эстонии страной ЕС, не запретившей полеты "Белавии", оставался Кипр.

Контекст

Минск 23 мая поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться. После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.

Украина остановила авиасообщение с Беларусью с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

Лидеры ЕС 24 мая также согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику "Белавиа" к своим авиапространству и аэропортам. Ожидается, что решение европейских властей повлияет на около 20 аэропортов ЕС от Ларнаки в Хельсинки, из которых выполняются рейсы "Белавиа" в или из Беларуси.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines, объявили о прекращении полетов над Беларусью.