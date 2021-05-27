Дело "Госинвестпроекта": родному брату Каськива сообщили о новом подозрении

КИЕВ. 27 мая. УНН. Родному брату бывшего главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами, депутата Закарпатского областного совета Владислава Каськива - Александру сообщили новое подозрение в легализации средств путем приобретения более 700 земельных участков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Цитата:

"26 мая 2021 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении бенефициарному собственнику частных обществ, который является близким родственником бывшего Главы Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами, по фактам легализации денежных средств путем приобретения более 700 земельных участков", - говорится в сообщении.

Сообщается, что действия указанного лица квалифицированы по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации) и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 УК Украины (организации легализации (отмывания) денежных средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере, в составе преступной организации).

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об Александре Каськиве.

Детали

"Органом досудебного расследования установлено, что завладение денежными средствами в общей сумме 259,2 млн гривен осуществлялось в течение 2012-2014 годов под видом предоставления займов ГП "Государственная инвестиционная компания" (находилось в сфере управления Госинвестпроекта) в пользу двух обществ с ограниченной ответственностью с признаками фиктивности, подконтрольных руководителям Госинвестпроекта для реализации национальных проектов "Качественная вода" и "Олимпийская надежда-2022", - отмечается в сообщении.

В САП рассказали, что в дальнейшем часть денежных средств была перечислена двумя подконтрольным подозреваемому обществам через цепочку счетов предприятий-нерезидентов на счета компаний-нерезидентов с регистрацией на территории Республики Кипр, бенефициарным владельцем которых был близкий родственник бывшего главы Госинвестпроекта.

"В свою очередь указанными предприятиями-нерезидентами на территории Украины были приобретены доли в уставных капиталах украинских предприятий, а уже ими в течение 2013-2015 годов осуществлено приобретение у физических лиц более 700 земельных участков на территории Закарпатской и Волынской областей общей площадью около 1000 га", - говорится в сообщении.

Так, в июле 2020 года указанные земельные участки по ходатайству детективов НАБУ и прокуроров САП были арестованы постановлением следственного судьи Высшего антикоррупционного суда.

Отмечается, что в связи с тем, что подозреваемый сейчас находится за пределами Украины, сообщение о подозрении вручено способом, предусмотренными законом для вручения сообщений.

Кроме того, в настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении по данным фактам другим членам преступной организации.

Дополнение

В июне 2018 года детективы НАБУ сообщили о подозрении двум предполагаемым участникам схемы по хищению средств Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины ("Госинвестпроект"), одного из них задержали.

Напомним, экс-чиновник времен Януковича, бывший глава Госинвестпроекта Владислав Каськив прошел в депутаты в Закарпатский облсовет.

10 сентября 2016 года панамский суд избрал для экс-главы Госинвестпроекта Владислава Каськива меру пресечения в виде залога в сумме 600 тыс. долл. Позже он внес залог в сумме 600 тыс. долл. и вышел на свободу в Панаме.

Затем его экстрадировали в Украину.