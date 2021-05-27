Президент Еврокомиссии сегодня созвонится с Зеленским

КИЕВ. 27 мая. УНН. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг, 27 мая, проведет телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом в четверг на брифинге в Брюсселе сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, передает УНН.

Цитата:

"Прежде всего обновление по сегодняшней повестке дня президента Европейской комиссии: сегодня во второй половине дня госпожа фон дер Ляен проведет телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сказал Мамер.

При этом он не предоставил каких-то деталей.

Дополнение

С подписанием и ратификацией в 2014 году Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС отношения сторон начали развиваться в качественно новом формате политической ассоциации и экономической интеграции.

7 февраля 2019 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию Украины относительно стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО.

Что касается политического диалога, то встречи на высшем политическом уровне - саммит Украина - ЕС - происходят, как правило, на ежегодной основе поочередно в Украине и ЕС (чаще всего в Киеве и Брюсселе).

В целом состоялось 22 саммита, начиная с 1997 года. Предыдущий 22-й саммит Украина - ЕС состоялся 6 октября 2020 года в Брюсселе при участии Президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейского совета Шарля Мишеля, Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. По принципу очередности следующий 23-й саммит Украина - ЕС состоится в Киеве в 2021 году.