В зоне ООС от пули вражеского снайпера погиб военный

КИЕВ. 27 мая. УНН. Под Новотошковским в районе проведения опперации Объединенных сил от пули вражеского снайпера погиб украинский военный. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию оперативно-тактической группировки "Север".

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"Сегодня, 27 мая, российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня и осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников недалеко от населенного пункта Новотошковское. В результате снайперского выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил пулевое ранение, не совместимое с жизнью", - говорится в сообщении.

Детали

На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь в ответ.

На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования Военной службы правопорядка ВС Украины.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Дополнение

В зоне ООС за прошедшие сутки, 26 мая, было зафиксировано 9 вражеских нарушений режима прекращения огня.