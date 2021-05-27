Эксперт: для международных путешествий пришло время использовать антигенные тесты на COVID-19 вместо ПЦР-метода

КИЕВ. 27 мая. УНН. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что ЕС следует позволить своим путешественникам, возвращающимся в свои страны, проходить антигенные тесты на COVID-19 вместо значительно более дорогих ПЦР-тестов. Насколько такой подход является необходимым и оправданным, УНН рассказал политолог Константин Матвиенко.

Так, эксперт считает, что антигенные тесты на COVID-19, которые в Украине проводятся экспресс-способом и разработанным отечественными учеными ИФА-методом, должны заменить ПЦР-тест на уровне официального подтверждения заболевания.

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"Во-первых, ПЦР-тест очень дорогой, во-вторых, он гораздо дольше делается. То есть, если антигенные тесты - экспресс и ИФА - являются надежными, то надо пользоваться ими. Здесь вопрос еще инкубационного периода, ведь особенностью COVID-19 является то, что он еще не фиксируется, но человек уже является распространителем вируса. Поэтому возникает опасность попасть именно в тот период, когда человек, пройдя и получая отрицательный ПЦР-тест, может представлять опасность для окружающих", - подчеркнул Матвиенко.

Детали

По мнению эксперта, важно выявлять больных еще на этапе инкубационного периода для того, чтобы противодействовать распространению COVID-19.

"Симптомы возникают позже, чем человек является заразным, поэтому если антиген фиксирует вирус тогда, когда человек еще не заразен, то в этом случае необходимо прислушиваться к ученым и на него переходить", - считает Константин Матвиенко.

Дополнение

Напомним, что ИФА-тесты на антиген коронавируса от украинских ученых "Диапроф-Мед" способны выявлять COVID-19 за 7 дней до появления первых симптомов и стоят всего 70 грн.