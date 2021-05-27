В ЕС отметили прогресс в украинской судебной реформе, которая является одним из условий получения Киевом макрофину
КИЕВ. 27 мая. УНН. В судебной реформе в Украине наблюдается очевидный прогресс, однако сегодня он не является необратимым. Об этом заявил заместитель председателя Постоянного представительства Евросоюза в Украине Реми Дюфло во время дискуссии “Антикоррупционная реформа: оценка прогресса и актуальные вызовы”, передает корреспондент УНН.
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“Несмотря на вызовы, мы видим большие достижения в сфере судебной реформы. Мы также видим увеличение прозрачности в области этой реформы. Но, как нам известно, прошлый год показал, что прогресс не является необратимым”, — сказал Дюфло.
Детали
Дипломат напомнил, что Украина взяла на себя немалые обязательства, когда подписала соглашение об ассоциации с ЕС, и в рамках этих обязательств необходимо реализовать антикоррупционную и судебную реформы — в том числе для того чтобы иметь право рассчитывать на макрофинансовую поддержку ЕС.
Что было раньше
Президент Европейского совета Шарль Мишель во время визита в Украину в марте напомнил о важности проведения судебной реформы, которая является одним из условий получения следующего транша макрофинансовой помощи.
Дополнение
Проведение судебной реформы в Украине является одним из условий получения второго транша макрофинансовой помощи от Европейского союза.
Европейский Союз в декабре 2020 года выплатил Украине первый транш “чрезвычайной” макрофинансовой помощи в 600 млн евро.
Для получения соответствующей помощи, как заявили тогда в ЕС, Украине нужно конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом и выполнить требования, касающиеся усиления верховенства права.