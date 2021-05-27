В Киеве возле ТЦ Ocean Plaza прорвало трубу и затопило дорогу

КИЕВ. 27 мая. УНН. На улице Антоновича в у торгового центра Ocean Plaza прорвало трубу. Дорогу затопило водой, сейчас перекрыто движение. Об этом в Telegram сообщила патрульная полиция Киева, обнародовав фотографии с места происшествия, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что прорыв водопровода произошел на улице Антоновича, 176.

“Движение перекрыто. Соответствующие службы сообщили, на месте работают патрульные”, — говорится в сообщении.

Как отметили в коммунальном предприятии “Киевтеплоэнерго”, в ходе гидравлических испытаний произошло повреждение магистрального трубопровода с утечкой воды на проезжую часть. Сейчас продолжаются ремонтные работы, которые планируется завершить до конца суток.

Поврежденный трубопровод диаметром 1000 мм был введен в эксплуатацию в 1987 году.

На время проведения ремонтных работ движение транспорта возле места повреждения частично ограничен. Объезд осуществляется по переулку Руслана Лужевского, по улице Антоновича и на разворот на улицу Большая Васильковская.



Напомним

13 января 2020 года по улице Антоновича в Киеве в результате порыва теплосети, произошел разлив горячей воды и подтопления первого этажа и подвального помещения торгового центра Ocean Plaza.

В результате происшествия 7 человек с термическими ожогами конечностей госпитализировали в больницу.