Суд в Москве за один день оштрафовал Twitter на 19 млн рублей

КИЕВ. 27 мая. УНН. Таганский районный суд Москвы оштрафовал Twitter на 19 млн рублей за неудаление постов, передает УНН со ссылкой на "Медиазону".

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"Компанию оштрафовали по шести протоколам о нарушении порядка удаления информации, доступ к которой ограничен (часть 2 статьи 13.41 КоАП). О каких именно публикациях идет речь, неизвестно. По первому протоколу суд назначил штраф в 3 млн рублей, по второму - в 4 млн рублей, по третьему - 2,5 млн рублей. Соцсети также оштрафовали на 3, 1,5 и 5 млн рублей по аналогичным протоколам", - говорится в сообщении.

Дополнение

Роскомнадзор распорядился замедлить скорость работы Twitter в России.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал Facebook на 26 млн рублей за отказ удалить "запрещенный контент".

Также Мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал еще на 2 млн рублей компанию Google за отказ удалить запрещенную российским законодательством информацию.



