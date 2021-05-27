В честь Протасевича: в Бухаресте предложили переименовать улицу, на которой расположено посольство Беларуси

КИЕВ. 27 мая. УНН. Мэр 1-го сектора Бухареста Клотильда Арман, в поддержку задержанного оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича, предложила его именем назвать улицу, где расположено посольство Беларуси. Об этом она написала на своей странице в Facebook, пишет УНН.





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"Мы живем в европейском государстве, и этот акт терроризма, совершенный Александром Лукашенко с целью захвата пассажирского рейса между двумя странами-членами ЕС и НАТО, не может остаться безнаказанным", - написала Арман в Facebook.

Детали

Как пишет издание RFI , изначально, предложение переименовать улицу поступило от румынского историка Андрея Ойштяну.

Он заявил, что после этого на всех письмах посольства будет указано имя журналиста. Кроме того, фамилия Протасевича будет использована в качестве адреса на визитках всех работников дипломатической миссии.

"Вся корреспонденция посольства входила и выходила бы с улицы с именем журналиста-диссидента. Кроме того, на визитных карточках дипломатов было бы напечатано имя Романа Протасевича'', - заявлял Ойштяну.

Контекст

Белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича задержали в Минске, 23 мая. Он находился в самолете авиакомпании Ryanair. Чтобы заставить пассажирский самолет приземлиться, власти Беларуси подняли военный самолет. В самолете также была девушка Протасевича - россиянка Софья Сапега.



Инцидент вызвал возмущение и протесты во всем мире. После этого, власти Евросоюза призвали лидеров стран закрыть воздушное пространство с Беларусью, отменив все рейсы через страну. После этого государства массово объявили о прекращении авиасообщения с Беларусью.



