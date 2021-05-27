Россия не разрешила самолету Austrian Airlines прибыть в облет Беларуси

КИЕВ. 27 мая. УНН. Российская сторона не выдала разрешение австрийской авиакомпании Austrian Airlines на прибытие самолета из Вены в Москву в четверг по альтернативному маршруту, который проходил не через пространство Беларуси. Об этом ТАСС сообщил представитель австрийского авиаперевозчика, пишет УНН.

Детали

Ранее Austrian Airlines приостановила полеты над воздушным пространством Беларуси до дальнейшего уведомления на основании рекомендации Агентства авиационной безопасности ЕС (EASA). По словам источника, необходимо скорректировать маршрут полета из Вены в Москву, которое должно быть одобрено властями.

Цитата

“Российские власти не дали нам это разрешение. В результате Austrian Airlines была вынуждена отменить сегодняшний рейс из Вены в Москву", - сообщили в Austrian Airlines.

Добавим

Лидеры ЕС 24 мая согласились избегать воздушного пространства Беларуси. Евросоюз также согласился запретить доступ белорусскому авиаперевозчику "Белавиа" к своим авиапространству и аэропортам.

При этом уже около десятка авиакомпаний, среди которых Lufthansa, KLM, SAS, Air France, LOT и Singapore Airlines, объявили о прекращении полетов над Беларусью.

Украина также остановила авиасообщение с Беларусью - с 26 мая, украинским авиакомпаниям и самолетам запрещается выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

27 мая руководители министерств иностранных дел стран ЕС собираются в Португалии проходит для обсуждения реализации экономических санкций против Беларуси.

Как отметил глава дипломатии Жозеп Боррель, санкции ЕС против Беларуси могут затронуть экспорта калия и транзита газа.

Контекст

Минск 23 мая поднял в воздух военный самолет, чтобы заставить пассажирский самолет Ryanair приземлиться.

После этого белорусские власти задержали оппозиционного журналиста Романа Протасевича, который находился на борту посаженного самолета, что вызвало международный резонанс.